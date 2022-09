Blå blok har stadig snæver føring i riksdagsvalget i Sverige

Spændingen er fortsat stor, mens stemmerne til riksdagsvalget i Sverige bliver talt op, og et resultat nærmer sig.

Onsdag eftermiddag har blå blok fortsat en smal føring over rød blok. Det viser den foreløbige optælling, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Et valgresultat forventes at være klar sent onsdag aften.