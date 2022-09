Zelenskyj har besøgt befriet by og takket soldater

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, er onsdag dukket op i den befriede by Izjum i det østlige Ukraine for at lykønske de ukrainske soldater.

Han siger, at de er i gang med at indtage endnu flere områder fra russiske styrker. At den russiske offensiv er blevet til et tilbagetog.

Zelenskyj skriver på sociale medier, at Ukraines blå og gule flag igen vajer over regionen Kharkiv.