EU vil sikre 140 milliarder euro til energihjælp

- Millioner af borgere og virksomheder er bekymrede for, om de kan få økonomien til at hænge sammen, siger Ursula von der Leyen.

Hun mener, at energiselskaberne har en moralforpligtelse til at medvirke til at hjælpe de europæiske samfund igennem krisen. Derfor vil EU-Kommissionen indføre et loft over profitten for selskaber, der billigt kan producere strøm via eksempelvis sol- eller vindenergi.

- Disse selskaber har overskud, de aldrig har regnet med eller drømt om. I vores økonomi er profitter okay. Men i disse tider er det forkert at modtage ekstraordinære profitter på baggrund af krig og på ryggen af forbrugerne, siger Ursula von der Leyen.