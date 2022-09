Kvinder skal nu høre fosterets hjerteslag før abort i Ungarn

I den lyder det fremover, at læger skal rapportere, at den gravide kvinde er blevet præsenteret for ”faktorer, der vidner om fosterets fungerende vitale funktioner på en klart identificerbar måde”.

Ifølge menneskerettighedsgruppen Amnesty Internationals ungarske afdeling vil loven gøre det ”sværere at få adgang til lovlig og sikker abort”.

- Det er helt klart et bekymrende skridt tilbage. Et skidt tegn.

- Denne lovændring opnår intet ud over yderligere at traumatisere kvinder og lægge yderligere pres på kvinder, der allerede er i en svær situation, siger Aron Demeter, der er talsmand for Amnesty International i Ungarn.