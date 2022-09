EU-formandskab: Prisen på gas er ude af kontrol

- Vores mål er at nå en aftale om de første nødforanstaltninger inden den kolde sæson begynder. Derfor vil vi indkalde til et nyt ekstraordinært møde for EU-landenes energiministre den 30. september, siger Bek Mikulás.

EU-kommissær for energi Kadri Simson bekræfter, at EU-Kommissionen arbejder med de tre omtalte forslag, som man vil præsentere onsdag.

- Der er ikke nogen let vej til at få priserne tilbage til niveauet før krigen i Ukraine. Men med målrettede tiltag kan vi tage noget af presset væk og hjælpe forbrugerne, siger Kadri Simson.

Hun fastslår, at EU-Kommissionen efter præsentationen onsdag vil se på, om der er behov for yderligere, mere indgribende tiltag, der kan sænke prisen og sikre forsyningerne.

I sidste uge lagde EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, op til, at der måske også kunne indføres et loft over, hvor meget EU vil betale for russisk gas.

Det fik dog omgående Ruslands præsident, Vladimir Putin, til at true med at lukke helt for gassen til EU.

På et møde for EU-landenes energiministre fredag i sidste uge var der ikke opbakning fra EU-landene til at lægge et prisloft på russisk energi.

Forslaget indgår ikke i det lækkede dokument fra EU-Kommissionen. Og meget tyder på, at det heller ikke vil indgå i Ursula von der Leyens tale onsdag:

- Der er brug for mere tid til at analysere, hvad et loft over prisen på russisk gas vil få af betydning for medlemslandene, siger Kadri Simson tirsdag under en debat i EU-Parlamentet.