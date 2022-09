93.734 ugyldige stemmer kan skubbe til svensk valgresultat

Det siger Louise Jeppsson, der er valgansvarlig i amtsstyrelsen i Kronoberg.

- Amtsstyrelserne kan erklære stemmer gyldige, selv om de er erklæret ugyldige i valglokalet. Kommunerne har kun tid til at lave en grov sortering, siger hun til radiostationen P4 Kronoberg ifølge TT.

Selv om de svenske valglokaler lukkede for snart to døgn siden, så er der endnu ikke et endeligt resultat. Det skyldes, at sent afgivne brevstemmer og stemmer fra udlandet tidligst vil være talt op onsdag.

Foreløbigt har blå blok en yderst smal føring på omkring 47.000 stemmer.