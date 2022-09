Amnesty: Krigsforbrydelser i Ukraine skal afdækkes nu

Amnesty Internationals chef for Østeuropa og Centralasien, Marie Struthers, siger tirsdag, at det er meget vigtigt at sikre og bevare beviser på russiske krigsforbrydelser i de områder, som nu er ukrainske igen.

Efterhånden som russiske styrker trækker sig tilbage i det østlige Ukraine, dukker der beviser op på mulige krigsforbrydelser, der er begået af dem. Men det gælder også af russisk-støttede væbnede grupper.