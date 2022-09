Scholz: Tysklands regering er klar til vinterens energikrise

Den tyske regering planlægger at holde liv i to ud af tre atomkraftværker, der stadig er i drift i Tyskland, for at sikre elektricitet til den kommende vinter. Scholz, har ellers længe holdt fast i, at alle landets atomkraftværker skal lukkes senest i år.

De to atomkraftværker skal udgøre en form for reserve frem til april 2023, hvor det herefter er planen, at de skal lukkes, lyder det.

Samtidig vil europæiske lande mindske sin afhængighed af russisk gas, og dermed skal landene finde andre energikilder.

Spørgsmålet om den tyske atomkraft har været bragt på banen af både politikere og interesseorganisationer i løbet af foråret og sommeren.