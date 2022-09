Tjekkiets regering er enig om prisloft på el og gas

Tjekkiets regering presser fortsat på med en plan om at indføre et prisloft på el og gas for husholdninger og små virksomheder.

Således er premierminister Petr Fialas regering på et møde mandag aften blevet enig om et lovudkast, som nu skal igennem begge kamre i parlamentet.

Bliver lovforslaget godkendt, vil prisen på elektricitet for husholdninger og små virksomheder begrænses til maksimalt seks tjekkiske koruna - 1,82 danske kroner - per kilowatt-time plus distributionsomkostninger fra 1. november.