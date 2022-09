Atomvagthund ser vilje til at sikre ukrainsk atomkraftværk

Både Ukraine og Rusland har vist ”tegn på, at de er interesserede” i at oprette en sikkerhedszone omkring atomkraftværket Zaporizjzja.

Det siger chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi.

- Det, vi virkelig har brug for her, er, at Ukraine og Rusland bliver enige om et meget simpelt princip om ikke at angribe eller beskyde værket, siger Grossi på et pressemøde i Wien.