Valgdeltagelsen i Sverige dykker - for første gang i 20 år

- Dette er overraskende, hvis det viser sig at holde stik. Det havde jeg ikke ventet i det hele taget, siger politologen Anders Sannerstedt på universitetet i Lund.

- Generelt kan man sige, at valgdeltagelsen stiger, når der er tale om en politisk situation med jævne, usikre og hårde politiske stridigheder. Dette valg har fremstået som klart, jævnt og spændende, siger Sannerstedt og tilføjer:

- Mange har sikkert oplevet, at meget står på spil, eftersom mange vælgere føler en stærk afsky over for Sverigedemokraterna.