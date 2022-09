Ukraines Zelenskyj hylder befrielse af Izium efter 200 dages krig

De har været afgørende for, at Rusland i starten af krigen kunne føre våben og soldater frem og sætte sig hårdt på store dele af Donbas. Det er her, at regionerne Luhansk og Donetsk ligger.

Indtagelsen af Izium regnes som Ukraines største sejr på slagmarken, siden det i foråret lykkedes at trænge en stor russiske styrke væk fra hovedstaden Kyiv.