Socialdemokraterna går i målingerne mere end et procentpoint frem.

Et andet markant udfald er ifølge målingerne, at det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna bliver det andetstørste parti med cirka 20 procent af stemmerne.

Den store taber ser ud til at blive Ulf Kristersson fra det konservative Moderaterna - den borgerlige fløjs statsministerkandidat. Hans parti går tilbage cirka et procentpoint i forhold til valget for fire år siden.

Så han må formentlig lide den bet ikke at blive statsminister, og at hans parti for første gang i mere end 40 år ikke er Sveriges næststørste parti.