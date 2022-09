Zelenskyj: Ukraine har erobret 2000 kvadratkilometer tilbage

Izium har været besat af Rusland i fem måneder. Det har været en vigtig transportvej for den russiske offensiv.

Ifølge CNN er der lagt flere videoer op på det sociale medie Telegram, der viser ukrainske soldater, som poserer foran byskilte ved indgangen til Izium.

En rådgiver for præsident Zelenskyj har også lagt et billede op af soldaterne i udkanten af Izium. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fremstødet mod Izium kommer under den offensiv, som Ukraine har sat gang i de seneste dage i regionen Kharkiv.

Her er en anden strategisk vigtig by, Kupjansk, generobret fra Rusland. De ukrainske styrker skal kun have mødt ringe modstand, da de bevægede sig ind i Kupjansk.

Tass citerer forsvarsministeriet i Moskva for at oplyse, at man vil trække sine soldater ud af byerne Izium og Balaklija. For at omorganisere sine styrker.