Sveriges statsministerkandidater vil straffe bander hårdere

Sverige har europæisk rekord i skyderi og drab, og det har fyldt en del hos vælgerne under valgkampen.

Navnlig efter et skyderi for nylig i byen Eskilstuna vest for Stockholm, hvor en kvinde og et barn blev ramt.

Kristersson mener, at man bør skele til Danmark. Han henviser til, at bandeledere her får dobbelt straf for banderelaterede forbrydelser.

Den svenske statsminister siger, at hun ved genvalg vil gennemføre en stor udbygning af politistyrken. Og straffene skal skærpes.

- Vi ser nye generationer, som rekrutteres. For hver krone vi bruger på nye politifolk, skal vi lægge mindst en krone for at bryde den nye rekruttering, siger hun.