Prins William lover at støtte sin far efter dronningens død

For at ære sin nu afdøde farmor, dronning Elizabeth, vil prins William støtte sin far så meget, som det er muligt.

Det siger han i en udtalelse to dage efter dronningens død. Det skriver Reuters.

- Min bedstemor sagde, at sorg er prisen, vi betaler for kærlighed, lyder det fra prinsen.

- Al den sorg, vi vil føle i de kommende uger, vil være et vidnesbyrd om den kærlighed, vi følte til vores ekstraordinære dronning.