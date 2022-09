Måling tyder på drabeligt opgør ved valget i Sverige søndag

Sveriges politiske partier gjorde fredag aften ved en valgdebat en sidste kraftanstrengelse for at kunne stå stærkt inden søndagens valg.

Og der var al mulig grund til at stramme sig an. For den seneste måling foretages af Novus for svensk tv, SVT, viser et uhyre tæt løb mellem den blå blok og statsminister Magdalena Anderssons støtter på venstrefløjen.