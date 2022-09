Han omtalte også sine to sønner, William og Harry, samt deres familier i talen. William, som nu er kronprins, vil sammen med kronprinsesse Kate overtage en stribe af de pligter indenfor velgørenhed, som Charles hidtil har udfyldt, blev det blandt andet fortalt.

Hvad angår Harry, som har afsvoret sig sine pligter og flyttet fra Storbritannien, sagde han:

»Jeg vil gerne udtrykke min kærlighed til Harry og Meghan, mens de fortsætter med at bygge et liv på den anden side af Atlanten.«

Talen blev afsluttet af en direkte hilsen fra søn til mor:

»Mens du begynder din sidste store rejse for at forene dig med min kære afdøde far, vil jeg blot sige dette: Tak. Tak for din kærlighed og hengivenhed til vores familie og den familie af nationer, du troligt har tjent i alle disse år. Må engle synge dig til ro.«