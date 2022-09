EU-lande uenige om loft over russisk gas

Den danske regering ønsker ikke at udløse et internt EU-opgør om spørgsmålet:

- Vi må ikke på nogen måder komme i en situation, hvor der opstår splittelse. For en af grunden til, at det har virket at lægge pres på Rusland er, at der har været solidaritet. Og det skal der også være på det her spørgsmål, siger Dan Jørgensen.

EU-landenes energiministre var dog enige om, at det skal handles for at få energipriserne ned, siger Tjekkiets industri- og handelsminister, Jozef Síekela. Det er Tjekkiet, der i øjeblikket har formandskabet for EU.

- Det var ikke en let diskussion. Og det bliver med sikkerhed ikke den sidste. Men vi lykkedes med at finde en retning for de beslutninger, som skal tages, siger Jozef Síekela.