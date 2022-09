EU-lande ønsker lavere el-regninger men det kan ramme grøn omstilling

- Hvis vi ser på, hvordan priserne bliver fastsat på det frie marked, så er det heldigvis sådan, at vedvarende energi langt de fleste steder er billigere. Går man ind og piller ved det, så skal vi passe på, at det ikke på sigt får negative konsekvenser, siger Dan Jørgensen.

Ifølge Dan Jørgensen er der endnu ikke et ”reelt forslag” fra EU-Kommissionen på, hvordan prislofterne kan gennemføres. Derfor er det endnu ikke muligt at give et bud på, hvor mange penge indgrebet vil indbringe.

Ifølge Dan Jørgensen støtter Danmark til gengæld helhjertet EU-Kommissionens forslag om et loft over prisen på russisk gas. Også selvom Ruslands præsident, Vladimir Putin, har truet med helt at lukke for gassen til EU, hvis prisloftet gennemføres.

- Putin bruger gassen som del af sin krig mod Europa. Og det skal han ikke have held til. Vi er opmærksomme på, at det ikke er en risikofri øvelse, men ikke desto mindre er vi fra dansk side af den overbevisning, at jo hårdere en linje, vi kan køre over for Rusland, jo bedre, siger Dan Jørgensen.