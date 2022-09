Mette Frederiksen og kolleger vil have EU til at handle omgående på energikrise

Mette Frederiksen, Sanna Marin og Magdalena Andersson mener blandt andet, at EU bør går efter i samlet flok at nedbringe efterspørgslen på elektricitet og sørge for, at der bliver sat en stopper for prisstigningerne.

Herudover skal der laves midlertidige tilpasninger for blandt andet at minimere den effekt, som høje gaspriser har for energiforbruget.

EU-landene skal også sætte tempoet op med at omstille til grøn energi for at slippe ud af afhængigheden af russiske fossile brændstoffer.

- Vi står i en krise, og vi bliver nødt til at handle derefter. Vi er glade for dit klare budskab om behovet for handling og de modige initiativer, som du præsenterede i går (onsdag, red.), skriver de tre nordiske statsministre.