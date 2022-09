Bekymrede britiske ledere: Hele landet tænker på dronningen

Truss mødte dronningen så sent som tirsdag. Her blev Truss anmodet om at danne regering ved et 30 minutter langt ceremonielt møde.

Dronningen havde kort forinden accepteret Boris Johnsons afskedsbegæring.

Den britiske oppositionsleder, Keir Starmer fra arbejderpartiet Labour, har torsdag også reageret på dronningens tilstand.

- Ligesom resten af landet er jeg dybt bekymret over nyheden fra kongehuset her til eftermiddag. Mine tanker er hos Hendes Majestæt Dronningen og hendes familie. Jeg tilslutter mig alle i hele Storbritannien, der håber på, at hun kommer sig, skriver Keir Starmer på Twitter.