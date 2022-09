Liz Truss indefryser briternes energiregning i to år

Lederen af arbejderpartiet Labour, Keir Starmer, har påpeget, at energiselskaberne vil få 170 milliarder pund i uventet profit i de kommende år.

- Olieselskaberne kalder denne krise en pengemaskine. Det er derfor, vi beder om skat på den ekstra-profit. Men premierministeren er imod dette. Hun vil lade selskaberne beholde overskuddene, og konsekvensen er, at regningen gives videre til almindelige mennesker, siger han.

Den nye britiske leder ophæver også forbud mod udvinding af skiferolie for at øge energiforsyningen. Liz Truss siger, at der vil blive udstedt mange licenser for Nordsøen.