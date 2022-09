Den 96-årige britiske dronning Elizabeth er syg. Læger udtrykker bekymring for hendes helbred og anbefaler, at hun holdes under lægers observation, meddeler Buckingham Palace torsdag.

- Dronningen befinder sig godt og er på slottet Balmoral, hedder det i erklæringen fra hoffet.

En kilde på Buckingham Palace afviser spekulationer om, at dronningen skulle være faldet.