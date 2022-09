18-årig mand idømt livstid for lærerdrab i Malmø

Den kvindelige lærer, som kom ud derfra, blev angrebet først.

En anden lærer, som også var vidne til angrebet, blev jagtet ned ad en gang, inden hun også blev angrebet.

Begge ofre døde af deres kvæstelser.

- Det var et tilfælde, at han valgte at angribe de to lærere, siger retsformanden Johan Kvart.

- Der er oplysninger om, at gerningsmanden var fascineret af skoleskydninger, massakrer og voldshandlinger, tilføjer han.

I henhold til retspsykiatriske undersøgelser var manden ikke påvirket af alvorlige psykiske forstyrrelser, da han angreb lærerne, og heller ikke da han blev undersøgt.

Forsvaret har under retssagen hævdet, at den 18-årige udførte handlingen, for at han siden ville blive tvunget til at begå selvmord eller blive dræbt af politiet.