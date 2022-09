EU-Kommissionen foreslår prisloft på russisk gas

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, fremlagde onsdag fem forslag, som skal medvirke til at sænke prisen på energi i EU.

De fem forslag adresserer samlet set priserne på el, olie og gas. Forslagene skal nu diskuteres med EU-landenes energiministre på et møde fredag:

* Prisloft på russisk gas: EU-Kommissionen foreslår et loft over, hvad EU vil betale for russisk gas. Det skal både ramme Ruslands indtjening og sænke prisen på gas i EU. Ruslands præsident, Vladimir Putin, har dog truet med at svare igen ved at lukke for gassen til EU, hvis der indføres et prisloft.

* Loft over indtjeningen for virksomheder, der billigt producerer elektricitet: Nogle virksomheder tjener ifølge von der Leyen enorme summer på, at prisen på el er steget, selv om deres omkostninger ikke er. Derfor foreslår EU-Kommissionen, at disse virksomheder skal aflevere en del af deres overskud til EU-landene, som så kan fordele dem til udsatte borgere og virksomheder.

* Loft over indtjeningen for virksomheder, der billigt producere olie og gas: Grundlæggende det samme forslag som for producenter af elektricitet. De skal også betale et ”solidaritetsbidrag”, foreslår EU-Kommissionen.

* Lavere elforbrug i dyre timer: EU-Kommissionen i samarbejde med EU-landene finde veje til ”smart saving” af elektricitet. Det vil ifølge von der Leyen sige, at EU-landene reducerer brugen af elektricitet i de timer, hvor el er dyrest. Her foreslår EU-Kommissionen obligatoriske kvoter for, hvor meget EU-landene skal spare på energien i de dyreste timer.

* Likviditet til energivirksomheder: For at sikre stabiliteten på det fremtidige energimarked ønsker EU-Kommissionen i samarbejdet med EU-landene stille likviditet til rådighed for energiselskaber. Det skal ifølge von der Leyen hjælpe selskaber, som er presset af ustabiliteten på energimarkederne.

Kilder: Pressemøde med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.