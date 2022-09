Nogle svenskere betaler 80 gange mere for strøm end andre

Iværksætteren Hasse Sandin er fortvivlet. Efter årets første seks måneder havde han for at drive sit lille lakeringsværksted i Målilla i Hultsfred Kommune i Sydsverige betalt knap 575.000 svenske kroner for strøm. Lige så meget som hele sidste år.

Men hvis hans værksted havde ligget bare en lille smule længere nordpå i kommunen, havde han kun betalt det halve.