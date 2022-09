Underholdningsværdien nåede ikke op på samme niveau, som når Boris Johnson og Labour-lederen Keir Starmer gik i kødet på hinanden med store armbevægelser i parlamentets spørgetime. Men da Liz Truss onsdag for første gang blev kastet for løverne i Underhuset som ny premierminister, demonstrerede hun selvtillid og en fast tro på, at konservativ ideologi vil vise vejen ud af den nuværende krise.