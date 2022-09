Næsten én million russere har lige nu visum til EU

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har derimod peget på, at et generelt visumforbud blandt andet kan gøre det svært for kritikere af præsident Vladimir Putin at forlade Rusland.

Udspillet er en opfølgning på en beslutning, der blev truffet på sidste uges udenrigsministermøde.

Her kunne EU-landene ikke blive enige om et generelt visumforbud for russere. I stedet blev man enig om at suspendere en aftale med Rusland fra 2007. Den har gjort det nemmere for russere at rejse ind i et EU-land.

Når aftalen suspenderes, vil det blandt andet betyde, at prisen stiger for et visum til Schengen-området. Området omfatter blandt andet de nordiske lande og store EU-lande som Tyskland og Frankrig.