Truss er ny britisk leder efter møde med dronning

Truss ventes at holde sin første tale som premierminister uden for Downing Street 10 sent tirsdag eftermiddag (omkring klokken 17.00 dansk tid), hvis vejret tillader det. Der er varslet kraftig regn og blæst i London senere på dagen.

Truss skal onsdag lede sit første regeringsmøde og skal også svare på spørgsmål fra parlamentets medlemmer.

Det ventes, at den nuværende erhvervsminister Kwasi Kwarteng bliver ny finansminister, mens justitsminister Suella Braverman ventes at blive flyttet til den vanskelige post som indenrigsminister. James Cleverly ventes at få udenrigsministerposten.

Truss og hendes nye regering står over for kæmpemæssige opgaver, da Storbritannien er inde i landets værste økonomiske krise i årtier med høj inflation og ekstreme energiregninger.