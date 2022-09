Under kampagnen om at afløse Boris Johnson, udsatte Liz Truss ufrivilligt sig selv for spot, da hun på Twitter lovede, at hun fra første dag i Downing Street ville ramme jorden.

Det var en fejl. Hun glemte at tilføje ordet ”running”, altså at hun ville ramme jorden i fuld fart. Tirsdag demonstrerede Storbritanniens 47-årige nye premierminister, at hun mente det sidste.