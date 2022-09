Sidste reaktor er ude af drift ved besat ukrainsk atomkraftværk

Embedsmænd i Ukraine har hævdet, at Rusland har overtaget kontrollen med værket for at frakoble det Ukraines netværk.

Målet er angiveligt at lede strømmen fra atomkraftværket til den sydlige Krim-halvø, som russerne annekterede i 2014.

Zaporizjzja ligger i det sydøstlige Ukraine nær byerne Mykolajiv og Mariupol.