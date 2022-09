Truss, der undervejs i forløbet med 12 debatmøder landet over konstant har ligget i spidsen i meningsmålinger, vandt med 81.327 stemmer mod 60.399 til Sunak. Det svarer til 57,4 pct. mod 42,6 pct. Til sammenligning vandt Boris Johnson i juli 2019 kampen om formandsposten mod Jeremy Hunt med 66 pct. mod 34 pct.

Resultatet var en overbevisende sejr, men langt fra det jordskred, som nogle målinger viste undervejr med et forspring på over 30 procentpoint. Alligevel kan Truss håbe, at det vil sætte et punktum for en lang periode med usikkerhed i det britiske regeringsparti, der uheldigvis faldt sammen med en af de værste økonomiske kriser i landets historie.