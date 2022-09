Boris Johnsons mulige afløser lover lynhurtig energiplan

Hun giver ikke yderligere detaljer om sin plan.

Hun tilføjer dog til BBC, at ”inden for en uge vil jeg sørge for, at det bliver annonceret, hvordan vi skal håndtere problemet”.

Britiske husstande oplever i gennemsnit, at deres el- og gasregning er steget med helt op mod 80 procent. Derfor har mange briter opfordret landets regering til at gennemføre tiltag for at hjælpe befolkningen.

Udenrigsminister Liz Truss er en af to kandidater, der kæmper om at overtage premierministerposten fra den afgående Boris Johnson.