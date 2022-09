- Vi vil klare os gennem denne vinter på trods af energikrisen, siger forbundskansler Olaf Scholz. Han pointerer, at Rusland ikke er ”en pålidelig energipartner”.

- Vi har siden december planlagt ud fra et totalt stop for gasleverancer, siger han og understreger, at Tyskland vil nyde godt af beslutninger, som regeringen har truffet tidligere.

Scholz kommenterede den nye redningspakke ved et pressemøde med Omid Nouripor fra De Grønne og finansminister Christian Lindner fra FDP.

De understregede alle behovet for national solidaritet under de nuværende omstændigheder.