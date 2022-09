Tonsvis af kokain med kurs mod Europa opsnappet i Costa Rica

Costaricansk narkopoliti oplyste dengang, at den beslaglagte kokain var produceret i Sydamerika. Politiet oplyste ikke nærmere om hvor i Sydamerika.

Costa Ricas minister for offentlig sikkerhed, Michael Soto, kunne dengang oplyse, at de fem ton kokain formentlig ville have en markedsværdi på omkring 126 millioner euro. Det svarer til godt 930 millioner danske kroner.