Forsker risikerer 10 års fængsel i Norge for brud på Iran-sanktioner

Ifølge tiltalen sørgede manden for, at iranerne fik adgang til universitets laboratorier. Her stod der blandt andet et elektronmikroskop, som ifølge tiltalen kan bruges til at udvikle Irans militære evne.

Ifølge nyhedsbureauet AP, der tidligere har omtalt sagen, er det specifikt oplysninger, der kan bruges til udvikling af landets atomprogram, der gør sagen alvorlig.

- Det alvorlige her er, at personerne fra Iran har haft adgang til viden, og det er viden, som kan være brugbar for Irans atomprogram. Vi siger ikke, at det er, men det er den potentielle fare, der er alvorlig, har anklager i sagen Frederik Ranke tidligere udtalt til NRK, ifølge AP.