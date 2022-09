Ukrainsk atomkraftværk har igen mistet forbindelse til strømkabel

- Men værket bliver ved med at levere strøm gennem et reservekabel, er det i dag blevet oplyst til IAEA, skriver FN-agenturet.

Det er under to døgn siden, at et IAEA-inspektører ankom til kraftværket.

Ifølge de internationale inspektører har ukrainske ansatte fortalt, at det fjerde - og altså sidste - strømkabel lørdag er ude af drift.

Atomkraftværket har allerede tidligere mistet forbindelsen til de tre andre primære strømkabler. Det skriver IAEA i sin udtalelse.

Kraftværket blev i marts overtaget af russiske styrker.