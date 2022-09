Gazprom sender pludselig mere gas til Europa gennem Ukraine

Det russiske energiselskab Gazprom siger lørdag, at det vil sende 42,7 millioner kubikmeter naturgas til Europa gennem Ukraine.

Meddelelsen kom få timer efter, at Gazprom havde lukket for gassen til Tyskland og Europa gennem Nord Stream 1-rørledningen på ubestemt tid. Russerne forklarer lukningen med, at der skal laves vedligeholdelsesarbejde.