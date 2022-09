Fortsatte kampe ved Zaporizjzja bekymrer atomchef

Den faste tilstedeværelse kommer til at have stor værdi og gøre en enorm forskel, siger Grossi.

- Hvis der sker noget, rapporterer de det til os. Det er ikke længere et spørgsmål om, at ”A sagde det og B sagde det modsatte”.

Rusland og Ukraine beskylder hinanden for at beskyde atomkraftværket, der er Europas største.

Ukraine har også beskyldt Rusland for at have fjernet militært udstyr fra området ved atomkraftværket, inden IAEA’s inspektører kom på besøg.