Mindst en er fastklemt i hus efter jordskred i Norge

Et hus i Valsøyfjorden i Norge er fredag aften revet med af et jordskred. Der er to mennesker i det delvist kollapsede hus, og mindst en af dem er fastklemt i huset, oplyser norsk politi.

- To personer skal fortsat være inde i huset, siger operationsleder Bjørnar Gaasvik fra Trøndelag politidistrikt.

Fire mennesker er redegjort for, bekræfter han.