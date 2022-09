Danmark deltager med repræsentant ved Gorbatjov-begravelse

Men det russiske statslige nyhedsbureau Tass har tidligere citeret både repræsentanter for den franske regering og den tyske regering for, at de to lande sender repræsentanter.

Ifølge det statsejede estiske medie ERR er Estland derimod ikke inviteret og sender ingen repræsentant.

Gorbatjov vil blive begravet lørdag efter en offentlig ceremoni i den berømte søjlesal i fagforeningernes hus Moskva.