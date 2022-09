IAEA får permanente inspektører ved ukrainsk atomkraftværk

En gruppe herfra rejser igen søndag eller mandag, skriver Tass.

IAEA oplyser, at Grossi vil holde et pressemøde fredag klokken 20.00 dansk tid, når han lander i Wien efter sit besøg i Ukraine.

Pressemødet vil finde sted i Wien Lufthavn.

Både Ukraine og Rusland udtrykte tilfredshed med IAEA-inspektørernes besøg ved atomkraftværket. Det ligger ved frontlinjen og er i dag under kontrol af Rusland

- Vi gjorde alt for at sikre, at IAEA ville få adgang til værket i Zaporizjzja, og jeg tror, at denne mission endnu har en rolle at spille, siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ifølge Reuters.

Men Ukraines statslige atomselskab sagde tidligere fredag, at inspektørerne desværre ikke havde fået adgang til atomkraftværkets krisecenter. Det er bemandet af russere. Det vil gøre det vanskeligt at skrive en retvisende bedømmelse af situationen, hedder det.