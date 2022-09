Tyskland slukker for varmen i offentlige bygninger

I Tyskland slukker de for varmen i offentlige bygninger.

Bortset fra hospitaler og andre bygninger med kritiske funktioner må offentlige bygninger fra 1. september kun opvarmes til maksimalt 19 grader.

Heller ikke facader må længere være oplyst, hvis det sker for æstetikkens skyld. Butikker kan blive tvunget til at slukke for lyset i udstillingsvinduer.