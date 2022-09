Ukraine lukker reaktor på atomkraftværk efter russisk granatangreb

Kort forinden oplyste den ukrainske leder i regionen, Oleksandr Starukh, at de russiske styrker beskyder den rute, som atominspektører fra FN skal benytte for at nå frem til det belejrede atomkraftværk.

Atominspektørerne fra IAEA var torsdag på vej til det omstridte atomkraftværk. De to parter i krigen beskylder hinanden for at beskyde atomanlægget. IAEA skal bevidne, hvad der sker.

- Russerne sender granater mod den på forhånd aftalte rute for IAEA’s mission fra Zaporizjzja (byen red.) til atomkraftværket Zaporizjzja. Det skriver Starukh på det sociale medie Telegram.

Han føjer til, at FN’s inspektører derfor ikke kan bevæge sig videre.

Ukraine oplyste tidligere, at Rusland har bombet Enerhodar. Byen ligger nær ved atomkraftværket, skriver AFP.