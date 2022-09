Atomvagthund vil besøge anlæg trods øget militær aktivitet

Russiske styrker beskyder den rute, som atominspektører fra FN skal benytte for at nå frem til det belejrede atomkraftværk Zaporizjzja i Ukraine.

Det oplyser den ukrainske leder i regionen, Oleksandr Starukh.

Atominspektørerne fra IAEA meldes torsdag morgen på vej til det omstridte atomkraftværk. Det ligger i et område, som russiske styrker kontrollerer. De to parter i krigen beskylder hinanden for at beskyde atomanlægget.