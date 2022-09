Millioner af gratis togture skal hjælpe trængte spaniere

- Jeg synes, at det er et rigtig godt initiativ, siger Jennifer Quintana, som arbejder med sociale medier.

- Det ville være rigtig godt, hvis det blev gjort permanent, for det hjælper til at gøre det hele billigere generelt og giver mere mobilitet. Det er en god måde for regeringen at investere de penge, som vi betaler i skat, fortsætter hun.

Næsten en halv million mennesker har forudbestilt de gratis månedsbilletter.

I alt forventer det statslige togselskab, Renfe, at kortet frem til udgangen af året vil blive brugt til at foretage 75 millioner gratis ture.

- Det er meget let at bruge. I lyset af den økonomiske situation er det en god hjælp for os, siger den 18-årige studerende Anastasia Adamova.