Presset Sunak lover styr på britisk inflation i sidste lederdebat

Skattelettelserne er af Sunak blevet kritiseret for at være en skødesløs vej at gå. Han hævder at stå for en mere ansvarlig retning.

Men Truss mener også, at hendes kurs vil være gavnlig for den britiske økonomi, og hun lover at "fokusere på energipriserne".

Storbritannien har ifølge nyhedsbureauet AFP den højeste inflation blandt de magtfulde G7-lande med over 10 procent på årsbasis.

Investeringsbanken Goldman Sachs har i en prognose advaret om, at inflationen kan blive op til 22,4 procent næste år, hvis energipriserne fortsætter med at stige.

De konservative medlemmer kan stemme per brev eller online frem til fredag klokken 18. Mandag offentliggøres vinderen. Tirsdag kan den konservative vinder begynde arbejdet i Downing Street.