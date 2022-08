Imens Østersølandene – herunder Danmark – arbejder for at mangedoble produktionen af strøm fra havvind, agter Storbritannien at skrue markant op for udvindingen af gas og olie i Nordsøen.

I hvert fald hvis det står til udenrigsminister Liz Truss, som ifølge meningsmålingerne ser ud til at vinde formandsopgøret blandt De Konservative