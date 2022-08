DI: Det går godt med at få fyldt Europas lagre af gas

- Vi er tæt på at nå målet om, at gaslagrene skal være gennemsnitligt 85 procent fyldte i EU. Det er glædelige nyheder, for dermed kan vi komme trygt og sikkert igennem den kommende vinter, siger han.

Om det dermed betyder, at alle husstande med gas i EU kan opvarmes, mens det er vinter, kan Troels Ranis for nuværende dog ikke svare på.

Selv om gaslagrene er ved at nå målet for opfyldning, er det ikke nok til at dække EU’s samlede gasefterspørgsel, forklarer Troels Ranis.

- Gaslagrene er ikke en garanti for, at man kan sikre den samlede gasefterspørgsel i hele Europa.